L’O stages de natation été Obernai

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-07 11:15:00

fin : 2025-08-29 12:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Des éducateurs spécialisés sont là pour accompagner vos enfants dans l’eau avec le sourire, et leur transmettre les joies de la natation tout en s’amusant !

Les plus

– Groupes réduits 6 à 8 enfants pour un suivi personnalisé.

– Niveaux adaptés Débutant et intermédiaire, pour apprendre ou se perfectionner.

– Horaires Deux créneaux disponibles, 10h15 11h ou 11h15 12h.

– Tarif 85€ pour une semaine complète.

Pour réserver Passez à l’accueil du centre ou contactez l’O Espace aquatique au 03.88.50.32.78.

Venez à L’O Espace Aquatique, pour des vacances pleines de plaisir et de progrès ! .

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr

English :

Specialized instructors are on hand to accompany your children in the water with a smile, and teach them the joys of swimming while having fun!

German :

Spezielle Pädagogen sind da, um Ihre Kinder mit einem Lächeln im Wasser zu begleiten und ihnen die Freuden des Schwimmens zu vermitteln, während sie Spaß haben!

Italiano :

Istruttori specializzati sono a disposizione per portare i bambini in acqua con un sorriso e insegnare loro le gioie del nuoto divertendosi!

Espanol :

Instructores especializados llevarán a los niños al agua con una sonrisa y les enseñarán los placeres de la natación mientras se divierten

