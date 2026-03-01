L’O Swimcross Un défi aquatique et ludique Obernai

L’O Swimcross Un défi aquatique et ludique

Swimcross Un défi aquatique et ludique. Venez tester la nouvelle activité Swimcross de l’O avec un parcours aquatique type parcours du combattant dans une ambiance dynamique et conviviale.

• Parcours aquatique type parcours du combattant

• Ambiance dynamique et conviviale

Ouvert à tous les niveaux. Inscriptions en ligne www.lo-obernai.fr .

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr

English :

Swimcross: a fun aquatic challenge. Come and try out the O’s new Swimcross activity with an aquatic obstacle course in a dynamic, friendly atmosphere.

