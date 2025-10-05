LOA MERCURY – La Maroquinerie Paris

LOA MERCURY – La Maroquinerie Paris lundi 15 décembre 2025.

LOA MERCURY Début : 2025-12-15 à 19:30. Tarif : – euros.

Loa Mercury, autrice-compositrice interprète, vogue entre la rock star invincible et la diva sensuelle. Nourrie par les compositeurs éthérés, Lana Del Rey, la musique de Chopin, ou encore les sonorités sombres et saturées de Playboi Carti, Loa réinvente la chanson française et donne naissance à l’émo-érotisme.Convaincue de pouvoir toucher la France d’aujourd’hui dans son ensemble, elle propose des hymnes fédératrices, réconfortantes et poétiques. Loa Mercury s’échappe des carcans du genre pour sublimer l’androgynie et cultiver la poigne et la grâce, comme un doigt tendu vers le futur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75