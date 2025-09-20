L’OASIS EN ACOUSTIK Montpellier

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour cette troisième date de la saison 2025 l’Oasis en acoustik accueillera les artistes Sarah Amiel et Chamarree, au répertoire français, folk et jazz.

Deux artistes musicien.ne.s de la région se produiront en solo, chacun.e avec ses propres compositions, pendant une quarantaine de minutes. Ces performances vous emmèneront dans des univers musicaux variés et éclectiques, offrant une véritable immersion artistique.

L’accès à l’événement est basé sur un système de contribution libre et consciente, avec des places à prix croissant pour permettre à chacun.e de participer selon ses moyens (chaque ticket inclut une adhésion donnant accès au bar associatif).

Votre soutien contribue à l’association Oasis Citadine qui porte cet événement, une structure en permaculture qui défend des valeurs écologiques, de partage et de solidarité.

Ouverture de la ferme et de la billetterie à 17h

Ouverture du bar associatif et de la restauration dès 18h

Visite guidée de la ferme urbaine de 17h30 à 18h30 (sur inscription)

Début du concert à 19h30 .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

For the third date of the 2025 season, l’Oasis en acoustik welcomes French folk and jazz artists Sarah Amiel and Chamarree.

German :

An diesem dritten Termin der Saison 2025 empfängt die Oasis en acoustik die Künstlerinnen Sarah Amiel und Chamarree mit ihrem französischen, Folk- und Jazz-Repertoire.

Italiano :

Per il terzo appuntamento della stagione 2025, l’Oasis en acoustik accoglie gli artisti francesi folk e jazz Sarah Amiel e Chamarree.

Espanol :

Para la tercera cita de la temporada 2025, l’Oasis en acoustik acoge a los artistas franceses de folk y jazz Sarah Amiel y Chamarree.

