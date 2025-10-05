LOATHE – LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris

LOATHE – LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris vendredi 12 décembre 2025.

LOATHE Début : 2025-12-12 à 19:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRESENTE : LOATHEAchat limité à 8 billets par commande.Avec la sortie imminente d’un nouvel album, le groupe a récemment dévoilé le morceau « Gifted Every Strength ». S’étendant sur plus de six minutes, ce titre est un voyage saisissant, mêlant métal tranchant, psychédélisme euphorique et sonorités shoegaze percutantes, porté par une ligne rythmique qui évolue et se transforme au fil de la progression du morceau.Depuis leur dernier album en 2020, I Let It In and It Took Everything, Loathe a acquis un statut quasi totémique dans le paysage mondial des musiques lourdes, assurant les premières parties de tournées majeures aux côtés de groupes tels que Korn, Knocked Loose, Glassjaw, et plus récemment en rejoignant Spiritbox sur leur tournée nord-américaine Tsunami Sea.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 BD DE CLICHY 75018 Paris 75