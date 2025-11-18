L’Obole de Caquisse Installation sonore EVE scène universitaire Le Mans

L’Obole de Caquisse Installation sonore

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 09:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23

Expérience sonore, sensible et immersive, proposée par Hélène Rocheteau en prolongement de sa performance Gaslight sur la voix féminine, et en lien avec le Laboratoire d’Acoustique de Le Mans Université.

Dans le prolongement de son projet sur la voix féminine, Hélène Rocheteau se demande où vont les voix de celles qui ne sont plus là ? Elle propose ici une expérience sonore immersive, à travers l’écoute de voix de femmes recueillies ces derniers mois. Cette installation est réalisée avec Manuel Melon et Valentin Bourrud, respectivement chercheur et étudiant en acoustique, qui travaillent sur le procédé des douches sonores, utilisant des haut-parleurs directionnels pour diffuser un son de manière ciblée.

Cette installation est un hommage à toutes celles dont les voix se sont tues trop tôt. .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr

English :

A sensitive, immersive sound experience, proposed by Hélène Rocheteau as an extension of her Gaslight performance on the female voice, and in association with Le Mans Université?s Acoustics Laboratory.

German :

Ein sensibles und immersives Klangexperiment, das von Hélène Rocheteau als Fortsetzung ihrer Performance Gaslight über die weibliche Stimme und in Verbindung mit dem Laboratoire d’Acoustique der Le Mans Université angeboten wird.

Italiano :

Un’esperienza sonora sensibile e immersiva, proposta da Hélène Rocheteau come estensione della sua performance Gaslight sulla voce femminile e in collaborazione con il Laboratorio di Acustica dell’Università di Le Mans.

Espanol :

Una experiencia sonora sensible e inmersiva, propuesta por Hélène Rocheteau como prolongación de su espectáculo Gaslight sobre la voz femenina, y en asociación con el Laboratorio de Acústica de la Universidad de Le Mans.

L’événement L’Obole de Caquisse Installation sonore Le Mans a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72