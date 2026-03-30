L’obscurantisme franquiste contre les lumières de la république Diaporama et film Salle polyvalente Coulanges-sur-Yonne

L’obscurantisme franquiste contre les lumières de la république Diaporama et film

Salle polyvalente Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association Mémoire Histoire des Républicains Espagnols, en partenariat avec la municipalité de Coulanges-sur-Yonne, propose L’obscurantisme franquiste contre les lumières de la république

– Diaporama de 16 à 17h L’éducation, réforme majeure de la 2ème république et La terrible répression franquiste contre les enseignants et la culture

– De 17h à 18h30 Projection du film de Patricia Font Le maitre qui a promis la mer Ariadna découvre que son grand-père recherche depuis un certain temps les restes de son père, disparu pendant la guerre civile. Déterminée à l’aider, elle se rend à Burgos, où ils exhument une fosse commune où il pourrait être enterré…

– 18h30 Sangria tapas pour continuer les échanges

– Exposition Les crimes du franquisme, aquarelles de SIM et de Francis Romero, affiches de la guerre d’Espagne .

Salle polyvalente Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté larroy.ivan@wanadoo.fr

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English : L’obscurantisme franquiste contre les lumières de la république Diaporama et film

L’événement L’obscurantisme franquiste contre les lumières de la république Diaporama et film Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais