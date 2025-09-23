Local Blood Chalon-sur-Saône

Local Blood mardi 23 septembre 2025.

Saône-et-Loire

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-23

2025-09-23

Local Blood est la sensation post-punk électrisante originaire de Vilnius, Lituanie, reconnu pour son énergie brute et sa touche d’ironie sombre.

Après un premier album remarqué en 2022, Dystopian Disco, ils se sont rapidement imposés sur la scène musicale lituanienne.

En 2023, ils ont sorti Loverman, un album concept inspiré du romantisme criminel des années 90 en Lituanie, salué par plusieurs médias européens (Europavox, CLASH, post-punk.com…).

En 2024, ils ont entamé leur première tournée européenne. Ils préparent actuellement un nouvel album et une tournée d’automne qui les mènera notamment en France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Autriche.

Local Blood est un groupe en pleine ascension, prêt à conquérir de nouveaux publics. .

LaPéniche

LaPéniche
Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

