Local Friday Dans les commerces participants Bagnères-de-Bigorre

Dans les commerces participants BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Shopping Bagnères relance le Local Friday les 28–29 nov. 2025 promos chez les commerçants et tirage au sort pour gagner l’équivalent de vos achats en chèques-cadeaux (jusqu’à 100 €). Un rendez-vous idéal pour préparer Noël en soutenant le local !

Shopping Bagnères is relaunching Local Friday on Nov. 28?29, 2025: special offers from retailers and a prize draw to win the equivalent of your purchase in gift vouchers (up to ?100). It’s the perfect way to prepare for Christmas by supporting local products!

Shopping Bagnères veranstaltet am 28. und 29. November 2025 wieder den Local Friday: Sonderangebote bei den Händlern und eine Verlosung, bei der Sie den Gegenwert Ihres Einkaufs in Geschenkgutscheinen (bis zu 100 Euro) gewinnen können. Ein idealer Termin, um sich auf Weihnachten vorzubereiten und dabei die lokale Wirtschaft zu unterstützen!

Shopping Bagnères rilancia i Venerdì Locali il 28 e 29 novembre 2025: offerte speciali dei negozianti e un’estrazione a premi per vincere l’equivalente dei vostri acquisti in buoni regalo (fino a 100 euro). Un modo perfetto per prepararsi al Natale e sostenere le imprese locali!

Shopping Bagnères relanza el Local Friday del 28 al 29 de noviembre de 2025: ofertas especiales de los comercios y sorteo del equivalente de tus compras en cheques regalo (hasta 100 euros). Es la manera perfecta de prepararse para la Navidad y apoyar al comercio local

