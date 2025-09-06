LOCAL OUVERT Allenc

Espace de vie sociale/ Foyer rural

Local ouvert vous donne accès au papotage, à des jeux, au Babyfoot, au Ping Pong et à un goûter partagé.

Le samedi 6 Septembre de 14h à 17h30

Le local est également ouvert le 1er samedi du mois et deux mercredis par mois

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 julia.assant@orange.fr

English :

Espace de vie sociale/ Foyer rural

Open space for chatting, games, table soccer, ping pong and a shared snack.

Saturday, September 6, 2pm to 5:30pm

The premises are also open on the 1st Saturday of the month and two Wednesdays a month

German :

Raum des sozialen Lebens/ Foyer rural

Offenes Lokal bietet Ihnen Zugang zum Plaudern, zu Spielen, Tischfußball, Tischtennis und einem gemeinsamen Snack.

Am Samstag, den 6. September von 14:00 bis 17:30 Uhr

Das Lokal ist auch am 1. Samstag im Monat und an zwei Mittwochen im Monat geöffnet

Italiano :

Spazio di vita sociale/ Foyer rurale

Uno spazio aperto dove chiacchierare, giocare, giocare a calcio balilla e ping pong e gustare una merenda in comune.

Sabato 6 settembre dalle 14.00 alle 17.30

Il centro è aperto anche il 1° sabato del mese e due mercoledì al mese

Espanol :

Espace de vie sociale/ Foyer rural

Un espacio abierto para charlar, jugar a juegos, futbolín y ping-pong, y compartir un tentempié.

Sábado 6 de septiembre de 14.00 a 17.30 h

El centro también está abierto el primer sábado de cada mes y dos miércoles al mes

