LOCAL OUVERT Allenc

LOCAL OUVERT

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous samedi 15 novembre de 14h à 17h30 . Pensez à apporter votre plus belle courge ! Après-midi suivi de la soirée ciné-soupe.

Atelier diagnostic & réparation animé par Mc David.

Ouvert à tous et toutes, dès la naissance. Jeux, babyfoot, ping pong, partage, discussions et goûter !

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

English :

The Foyer rural d’Allenc invites you to join them on Saturday November 15th from 2pm to 5.30pm. Don’t forget to bring your best squash! Afternoon followed by a film-soup evening.

Diagnostic & repair workshop led by Mc David.

Open to all, from birth. Games, table soccer, ping pong, sharing, discussions and snacks!

German :

Das Foyer rural von Allenc lädt Sie am Samstag, den 15. November von 14 bis 17.30 Uhr zu einem Treffen ein. Denken Sie daran, Ihren schönsten Kürbis mitzubringen! Nachmittags gefolgt von einem Suppenkinoabend.

Diagnose- und Reparatur-Workshop unter der Leitung von Mc David.

Offen für alle ab der Geburt. Spiele, Tischfußball, Tischtennis, Austausch, Diskussionen und Snacks!

Italiano :

Il Foyer rural d’Allenc vi invita a partecipare sabato 15 novembre dalle 14.00 alle 17.30. Non dimenticate di portare la vostra zucca migliore! Pomeriggio seguito da una serata con film e zuppa.

Laboratorio di diagnosi e riparazione condotto da Mc David.

Aperto a tutti, dalla nascita. Giochi, calcio balilla, ping pong, condivisione, discussioni e merenda!

Espanol :

El Foyer rural d’Allenc te invita a venir el sábado 15 de noviembre de 14:00 a 17:30 horas. ¡No olvides traer tu mejor calabaza! Tarde seguida de una velada cine-sopa.

Taller de diagnóstico y reparación dirigido por Mc David.

Abierto a todos, desde el nacimiento. Juegos, futbolín, ping pong, convivencia, debates y merienda

