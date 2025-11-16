Localement agité une pièce d’Arnaud Bédouet Rue Canta Bise Roussas

Localement agité une pièce d’Arnaud Bédouet

Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : 12 EUR

2025-11-16 17:00:00

2025-11-16 18:20:00

2025-11-16

Pour respecter les dernières volonté de leur père, une fratrie n’a plus que 24h pour disperser ses cendres…

Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas, 26230 Roussas, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

English :

To respect their father’s last wishes, a group of siblings have just 24 hours to scatter his ashes…

German :

Um den letzten Willen ihres Vaters zu erfüllen, bleiben einem Geschwisterpaar nur noch 24 Stunden, um seine Asche zu verstreuen…

Italiano :

Per rispettare le ultime volontà del padre, un gruppo di fratelli ha solo 24 ore per spargere le sue ceneri…

Espanol :

Para respetar la última voluntad de su padre, un grupo de hermanos tiene sólo 24 horas para esparcir sus cenizas…

