Localement agité une pièce d’Arnaud Bédouet Rue Canta Bise Roussas
Localement agité une pièce d’Arnaud Bédouet
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16 18:20:00
Date(s) :
2025-11-16
Pour respecter les dernières volonté de leur père, une fratrie n’a plus que 24h pour disperser ses cendres…
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
To respect their father’s last wishes, a group of siblings have just 24 hours to scatter his ashes…
German :
Um den letzten Willen ihres Vaters zu erfüllen, bleiben einem Geschwisterpaar nur noch 24 Stunden, um seine Asche zu verstreuen…
Italiano :
Per rispettare le ultime volontà del padre, un gruppo di fratelli ha solo 24 ore per spargere le sue ceneri…
Espanol :
Para respetar la última voluntad de su padre, un grupo de hermanos tiene sólo 24 horas para esparcir sus cenizas…
