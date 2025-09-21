Locataires, savez-vous vraiment ce que consomme votre logement ? Eco appart Nantes

Locataires, savez-vous vraiment ce que consomme votre logement ? Eco appart Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription auprès de l’Eco-Appart 02 40 99 28 01 Adulte, Tout public

Cet atelier Bail Rénov’, animé par l’ADIL 44 en partenariat avec l’Eco-Appart et destiné aux locataires, vous aide à mieux comprendre les enjeux liés à la performance énergétique de votre logement. Au programme : décryptage des factures d’énergie, comparatif des offres, aides financières mobilisables, ainsi que vos droits et obligations en matière de travaux de rénovation énergétique.

Eco appart Nantes 44000

02 40 99 28 01