Location Catamaran Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-20

Pendant les vacances scolaires, le centre nautique Moulin Mer vous propose la location de ses catamarans RS CAT 16, accessibles en autonomie pour les navigateurs déjà initiés.

– Période du lundi au vendredi.

– Durée location à l’heure, renouvelable si vous souhaitez prolonger. Vous pouvez ainsi réserver 1 heure ou 2 heures consécutives.

– Support RS CAT 16, un catamaran moderne, stable et performant, idéal pour naviguer à 2 ou 3 personnes.

– Conditions pratique réservée aux personnes ayant déjà une expérience de la voile (niveau autonomie requis).

– Équipement fourni gilets de sauvetage, combinaisons en prêt (selon disponibilités).

– Encadrement un moniteur assure la sécurité générale depuis la plage et veille au bon déroulement des navigations.

Le RS CAT 16 est reconnu pour sa stabilité, sa simplicité de prise en main et ses belles performances. Il permet de goûter aux sensations de vitesse et de glisse en toute sécurité, dans un cadre exceptionnel au cœur de la rade de Brest.

– Accès grand public au parking du haut. .

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00

