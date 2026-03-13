Location de vélos Kaouann Journée des Loisirs

21 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Envie d’une escapade nature à vélo ? Petite balade en famille de 2h le long du canal ou boucle à la découverte des alentours en amoureux à la journée ?

Rdv sur le Port de Dinan où l’équipe Kaouann vous attend avec un accès direct aux voies vertes longeant la Rance.

Kaouann vous fournit des conseils sur les balades possibles, du matériel de qualité (vélos assemblés en France) adapté à tous et à vos envies. VTC, VAE, vélos rando, tandems, vélos pour enfant, remorques, sièges bébés.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

21 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 11 00 42

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English :

L’événement Location de vélos Kaouann Journée des Loisirs Dinan a été mis à jour le 2026-03-13 par Côtes d’Armor Destination