L'OCCITANIE, QU'ES AQUÒ ?

MÉDIATHÈQUE CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES
Saint-Gaudens

vendredi 26 septembre 2025
3 Rue Saint-Jean
Saint-Gaudens
Haute-Garonne
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
2025-09-26 2025-10-24
Venez découvrir les secrets de la langue d’Oc !
Initiez-vous à la langue occitane et découvrez les sonorités ensoleillées d’un patrimoine vivant. Puis, explorez l’Occitanie à travers une conférence illustrée histoire, culture, gastronomie, valeurs… Un moment riche en découvertes et en convivialité.
A ben lèu ! .
+33 5 34 32 50 96
antenne.archives@cd31.fr
English :
Come and discover the secrets of the langue d?Oc!
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse der Sprache d’Oc!
Italiano :
Venite a scoprire i segreti della lingua d’oc!
Espanol :
¡Venga a descubrir los secretos de la lengua de Oc!
