L’OCCITANIE, QU’ES AQUÒ ? MÉDIATHÈQUE CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Saint-Gaudens vendredi 26 septembre 2025.

MÉDIATHÈQUE CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-10-24 20:00:00

2025-09-26 2025-10-24

Venez découvrir les secrets de la langue d’Oc !

Initiez-vous à la langue occitane et découvrez les sonorités ensoleillées d’un patrimoine vivant. Puis, explorez l’Occitanie à travers une conférence illustrée histoire, culture, gastronomie, valeurs… Un moment riche en découvertes et en convivialité.

A ben lèu ! .

MÉDIATHÈQUE CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

Come and discover the secrets of the langue d?Oc!

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Sprache d’Oc!

Italiano :

Venite a scoprire i segreti della lingua d’oc!

Espanol :

¡Venga a descubrir los secretos de la lengua de Oc!

