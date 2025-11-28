L’Océanie en lecture rencontre et partage Musée de la seconde guerre Musée de la ville de Nouméa Nouméa

L’Océanie en lecture rencontre et partage Musée de la seconde guerre

Musée de la ville de Nouméa Centre Ville Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-28 10:30:00

2025-11-28

Prêt pour ce rendez-vous incontournable de la ville de Nouméa, l’Océanie en lecture !

English :

Get ready for this not-to-be-missed event in Nouméa, Oceania in Reading!

German :

Bereit für diesen unumgänglichen Termin in der Stadt Nouméa: Ozeanien zum Lesen!

Italiano :

Preparatevi a questo evento imperdibile a Nouméa, in Oceania, nel corso di Reading!

Espanol :

Prepárese para esta cita ineludible con la lectura en Numea (Oceanía)

