L'Océanie en lecture rencontre et partage Musée de la seconde guerre Musée de la ville de Nouméa Nouméa vendredi 28 novembre 2025.
Musée de la ville de Nouméa Centre Ville Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-28 10:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Prêt pour ce rendez-vous incontournable de la ville de Nouméa, l’Océanie en lecture !
Musée de la ville de Nouméa Centre Ville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Get ready for this not-to-be-missed event in Nouméa, Oceania in Reading!
German :
Bereit für diesen unumgänglichen Termin in der Stadt Nouméa: Ozeanien zum Lesen!
Italiano :
Preparatevi a questo evento imperdibile a Nouméa, in Oceania, nel corso di Reading!
Espanol :
Prepárese para esta cita ineludible con la lectura en Numea (Oceanía)
L’événement L’Océanie en lecture rencontre et partage Musée de la seconde guerre Nouméa a été mis à jour le 2025-11-02 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie