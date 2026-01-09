Loches en fête Loches

Loches en fête

Fête foraine à partir du vendredi, inauguration de la foire-exposition le samedi à 11h.

La foire-exposition Loches en fête est un événement festif, commercial et populaire qui se déroule chaque année le week-end de Pâques. Elle accueille des exposants dans de nombreux secteurs d’activité c’est le rendez-vous de la Touraine du sud qui permet aux entreprises et artisans de montrer leurs produits et mettre en valeur leur métier. Des animations sont proposées durant trois jours, ainsi qu’une fête foraine. .

Place de Verdun Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 70 01

English : Loaches in celebration

The fair takes place every year on Easter weekend. It welcomes exhibitors in many sectors of activity: it is the rendezvous of the southern Touraine during three days.

