Locmaria, secrets de la chapelle & du cimetière (Journée « Lady Mond ») Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre

Rue Crec’h Uguen Devant la mairie Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Dans le cadre d’une journée consacrée à Lady Mond. L’Histoire de Belle-Isle contée par Ewen Rabier, guide des Chemins du Trégor, à travers les figures emblématiques reposant à Locmaria. Rencontrez tour à tour la célèbre Lady Mond, des pionniers de l’industrie ou de l’aviation, des héros, une sainte, un prince… Puis présentation de photos anciennes & d’anecdotes dans la superbe chapelle. Sur réservation. .

Rue Crec’h Uguen Devant la mairie Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

