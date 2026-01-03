Locmi’Roll Freestyle

Halle des sports, r. de la Bouillerie Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Une compétition Starter de Freestyle ouverte au niveau débutant. Il y aura du skate cross et du team cross. Organisé par le CPAL. A partir de 9h. .

Halle des sports, r. de la Bouillerie Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Locmi’Roll Freestyle Locminé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE