Loco Cello & Biréli Lagrène Rouen

Loco Cello & Biréli Lagrène

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:15:00

2026-02-13

Durée 1h15, sans entracte

La musique sans frontière de Loco Cello rencontre un monstre sacré du jazz manouche.

Loco Cello projette un éclairage inédit et détonnant sur le jazz, le classique, le tango et les musiques traditionnelles d’Europe centrale. Quand le trio invite le swing manouche de Biréli Lagrène, la symbiose magique opère et la virtuosité repousse les limites. Une expérience vivifiante de liberté et de saveurs sonores ! .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

