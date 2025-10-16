Locombia #9 Salle Isabelle Sandy Foix

Locombia #9 Salle Isabelle Sandy Foix jeudi 16 octobre 2025.

Locombia #9

Salle Isabelle Sandy 20 bis rue du general de Gaulle Foix Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-18 02:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Plongez dans l’univers vibrant de la Colombie avec trois projets musicaux qui mêlent tradition et modernité pour une expérience immersive inédite !

L’après midi et les jours précédents, venez profiter de projections, ateliers, masterclass, gastronomie…

.

Salle Isabelle Sandy 20 bis rue du general de Gaulle Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 04 69 27 info@art-cade.com

English :

Immerse yourself in the vibrant world of Colombia with three musical projects that blend tradition and modernity for a unique immersive experience!

In the afternoon and on the preceding days, enjoy screenings, workshops, masterclasses, gastronomy?

German :

Tauchen Sie ein in die pulsierende Welt Kolumbiens mit drei Musikprojekten, die Tradition und Moderne zu einer völlig neuen, immersiven Erfahrung verbinden

Am Nachmittag und an den Vortagen gibt es Filmvorführungen, Workshops, Masterclasses, Gastronomie?

Italiano :

Immergetevi nel vibrante mondo della Colombia con tre progetti musicali che fondono tradizione e modernità per un’esperienza immersiva unica!

Nei pomeriggi e nei giorni precedenti, venite a godervi proiezioni, workshop, masterclass, gastronomia?

Espanol :

Sumérjase en el vibrante mundo de Colombia con tres proyectos musicales que mezclan tradición y modernidad para una experiencia de inmersión única

Por las tardes y los días previos, venga a disfrutar de proyecciones, talleres, clases magistrales, gastronomía?

L’événement Locombia #9 Foix a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées