Locombia à Empalot avec Cayeye 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse Toulouse

Locombia à Empalot avec Cayeye 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse Toulouse mercredi 5 novembre 2025.

Locombia à Empalot avec Cayeye Mercredi 5 novembre, 10h00 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse Haute-Garonne

́

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T21:00:00

Fin : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T21:00:00

:

10h30

’ avec les jeunes de la MJC Toulouse Empalot et le groupe Cayeye

12h-14h

avec les membres du groupe Cayeye (place Aline Viadieu) dans le cadre du projet ‘Hors les murs’ avec la MJC Toulouse Empalot, le Club de Prévention et l’Accueil Jeunes

19h

Présentation du projet: ‘ ’, la construction d’un sound system pour le quartier en 2026

19h30 à 20h30

sur place préparé avec les adhérent.e.s du Centre Social d’Empalot avec Marcela de la chaîne youtube ‘El Corrientazo de Marce’

20h30

– ́

Cayeye puise dans les traditions afro-colombiennes de la côte caraïbe, avec une place centrale donnée au Bullerengue. Entre chants, tambours et danses, ils explorent un répertoire vivant, nourri d’héritages populaires, de rythmes ancestraux et d’échanges culturels. Chaque morceau devient ainsi un espace de transmission, de lien et de création, où tradition et expression actuelle se rencontrent. Sur scène, ils partagent cette mémoire vivante dans une énergie collective, ouverte à la rencontre et à l’échange.

́:

́

9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « locombia.toulouse@gmail.com »}]

Locombia à Empalot avec Cayeye