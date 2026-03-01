Locomotion Des Animaux

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Une animation ludique pour les 3-6 ans autour du mouvement et de l’équilibre chez les animaux.

Le Muséum d’Histoire naturelle propose une animation destinée aux enfants de 3 à 6 ans pour découvrir la locomotion des animaux. À partir de l’observation de spécimens issus des collections, les participants explorent la manière dont les animaux se déplacent sans perdre l’équilibre. Cette approche interactive invite les enfants à comprendre le mouvement en imitant différentes espèces. Une activité à la fois pédagogique et ludique pour apprendre en s’amusant. Séances proposées à 14h30, 15h15 ou 16h. Gratuit sur inscription. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire antoine.legal@ville-bourges.fr

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English :

A fun activity for 3-6 year-olds on animal movement and balance.

L’événement Locomotion Des Animaux Bourges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BOURGES