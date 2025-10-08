Loc’O’Motiv Corrida de Noël Locminé

Loc’O’Motiv Corrida de Noël

Course de 5km environ sur le site du Bois d’amour. Concours de costumes.

Tous les bénéfices seront reversés à l’Institut Gustave Roussy. Inscriptions sur place ou sur sur www.loc-o-motiv.fr. .

Place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne

