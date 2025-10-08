Loc’O’Motiv Corrida de Noël Locminé
Loc'O'Motiv Corrida de Noël Locminé dimanche 14 décembre 2025.
Loc’O’Motiv Corrida de Noël
Place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Course de 5km environ sur le site du Bois d’amour. Concours de costumes.
Tous les bénéfices seront reversés à l’Institut Gustave Roussy. Inscriptions sur place ou sur sur www.loc-o-motiv.fr. .
Place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne
