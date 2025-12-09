Locomotive de Noël Collectif Loco Live Saumur
Elle arrive sans crier GARE !
Accompagnée de trois cochers toqués en manteaux blancs et dorés, cette parade loufoque ne passera pas inaperçue ! À la nuit tombée, massues, lanternes et phares scintillent, dans une ambiance féérique aux airs et musiques de Noël. Autour, des bulles virevoltantes et des jongleurs sculpteurs de ballons qui raviront les intrépides curieux.
Une locomotive féérique à ne surtout pas manquer !
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 17 décembre 2025 de 16h15 à 16h45, de 17h30 à 18h et de 15h à 15h30. .
English :
She arrives without shouting GARE!
