LOD – LOD – EXPERIMENTALISTE – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

LOD – LOD – EXPERIMENTALISTE Début : 2026-03-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Révélé par ses vidéos virales cumulant des centaines de millions de vues, Lod Expérimentaliste transpose son univers sur scène. Il y explore une nouvelle forme d’art : l’expérimentalisme. À la croisée du mentalisme, de l’hypnose et de l’humour, Lod manipule la psychologie humaine et se joue de vos perceptions. Dans cette expérience dont vous êtes le centre, il ne fait qu’une seule promesse : repousser vos limites. On en ressort un peu différent — sans vraiment savoir pourquoi. Durée 1h30, à partir de 8 ansLes billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/lod-experimentaliste

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69