LoDélie Concert Rock Chauffailles

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
LoDélie étonne par sa plume acérée, comme l’atteste son premier EP ManiTube . Avec le guitariste Thomas Lyant, ils réussissent à combiner rock et chanson, de la plus belle des manières. Soutenus en live par une base rythmique bien ciselée, ils commencent fort leur arrivée sur scène ! .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
