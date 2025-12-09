LoDélie Concert Rock Chauffailles

LoDélie Concert Rock

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

LoDélie étonne par sa plume acérée, comme l’atteste son premier EP ManiTube . Avec le guitariste Thomas Lyant, ils réussissent à combiner rock et chanson, de la plus belle des manières. Soutenus en live par une base rythmique bien ciselée, ils commencent fort leur arrivée sur scène ! .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

