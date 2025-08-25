L’ODEUR DE LA GUERRE Machecoul-Saint-Même

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

12 mars 2026 20:00:00

2026-03-12

Jeanne se prépare à monter sur le ring pour son premier championnat de boxe. Dans le vestiaire, entre adrénaline et odeurs de camphre, remontent les effluves de son enfance dans le sud. Le chant des cigales s’entrechoque avec les voix de sa mère qui ne parle qu’au chien, de son père qui aurait préféré avoir un fils, et de Francesco, son coach, pour qui, dans la vie, il n’y a que la sueur et la confiance en soi qui paient. Bien plus qu’un récit, son spectacle est une traversée dans le monde sans pitié des sentiments mal exprimés, des révoltes mal comprises et des agressions physiques dites accidentelles. Tout ici sent l’odeur de la guerre.

Julie Duval bluffe par l’authenticité de son propos, son interprétation au cordeau et sa plume percutante .

Dès 12 ans

Durée: 1h15

Tarifs: 7€ à 17€ .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

