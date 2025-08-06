L’odeur de la guerre Théâtre de Pertuis Pertuis

L’odeur de la guerre

Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:45:00

2026-01-16

Le punch, la rage, l’insolence

Julie Duval, comédienne, auteure et boxeuse, nous livre un seul en scène bouleversant !

Après avoir triomphé au festival d’Avignon cet été, ce spectacle drôle haletant, porte haut la voix d’une jeune femme d’aujourd’hui.

Julie Duval est renversante. Bien plus qu’un récit, son spectacle est une traversée dans le monde sans pitié des sentiments mal exprimés, des révoltes mal comprises et des agressions physiques dites accidentelles.

Tout ici sent l’odeur de la guerre. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

The punch, the rage, the insolence

German :

Punch, Wut, Frechheit

Italiano :

Il pugno, la rabbia, l’insolenza

Espanol :

El puñetazo, la rabia, la insolencia

