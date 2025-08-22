L’odeur de la guerre Théâtre municipal Sens

L’odeur de la guerre Théâtre municipal Sens vendredi 27 février 2026.

L’odeur de la guerre

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Jeanne se prépare à monter sur le ring pour son premier championnat de boxe.

Dans le vestiaire, entre adrénaline et odeurs de camphre, remontent les effluves de son enfance dans le sud. Le chant des cigales s’entrechoque avec les voix de sa mère qui ne parle qu’au chien, de son père qui aurait préféré avoir un fils, et de Francesco, son coach, pour qui, dans la vie, il n’y a que la sueur et la confiance en soi qui paient. Bien plus qu’un récit, son spectacle est une traversée dans le monde sans pitié des sentiments mal exprimés, des révoltes mal comprises et des agressions physiques dites accidentelles.

Tout ici sent l’odeur de la guerre.

Écrit et interprété par Julie Duval

Mise en scène: Juliette Bayi et Elodie Menant

Collaboration dramaturgie: Juliette Bayi et Elodie Menant

Création lumières: Nolwenn Annic

Compositeurs: Rodolphe Dubreuil et Rob Adans

Aide chorégraphies: Fauve Hautot et Julia Cash

Diffusion Scala Productions et tournées .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

