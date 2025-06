L’ODEUR DE PAPA – Village vacances de Blajoux Gorges du Tarn Causses 26 juin 2025 07:00

Découvrez le nouveau spectacle de la compagnie Papiers machins « L’odeur de Papa ». Solo burlesque de manipulation sur la relation fille / père, la fin de vie, les allergies au chat, les Babybels et Johnny Hallyday. A partir de 12 ans, durée 1h, gratuit.

Un jour comme ça, pif, paf, pouf, alors que tout allait très bien, qu’elle venait à peine de se remettre de son burn out, et qu’elle envisageait de passer un bel été au bord des rivières asséchées avant de sauter gaiement dans la quarantaine, son père l’appelle.

Tiens ? Ce père qui ne l’appelait plus, qu’elle ne voyait plus. Tout à coup, il appelle. Mais pourquoi cet appel ? Il est tombé…

Et là, le monde bascule. Du jour au lendemain, le père refait surface, et s’impose avec lui la grande famille des “il faut” il faut l’aider, il faut le sauver, il faut l’aimer, il faut tout réparer, tout nettoyer, la relation au père et le père lui-même. Parce qu’il est très diminué, le père, parce qu’il est atteint d’un syndrome glissant doublé d’un syndrome de Diogène, qu’il est dénutri, isolé, et qu’il a l’air tout petit. Il faut l’aimer et l’aider parce qu’il n’est plus là, l’ogre, le paternel, le mec dur, le fan de Johnny. Il a été tellement imbuvable que tout le monde est parti sa première femme, sa deuxième, ses potes, son fils. Le voilà vieux, seul, malade et endetté.

Restent un gros chat et sa fille, Caroline.

English :

Discover the new show by the Papiers machins company: « L’odeur de Papa ». A burlesque manipulative solo about the daughter/father relationship, the end of life, cat allergies, Babybels and Johnny Hallyday. Ages 12 and up, duration 1h, free.

German :

Entdecken Sie das neue Stück der Theatergruppe Papiers machins: « L’odeur de Papa ». Ein burleskes Manipulationssolo über die Beziehung zwischen Tochter und Vater, das Lebensende, Katzenallergien, Babybels und Johnny Hallyday. Ab 12 Jahren, Dauer 1 Stunde, kostenlos.

Italiano :

Scoprite il nuovo spettacolo della compagnia Papiers machins: « L’odeur de Papa ». Un assolo burlesco sul rapporto figlia/padre, la fine della vita, l’allergia ai gatti, i Babybel e Johnny Hallyday. Dai 12 anni in su, 1 ora, gratuito.

Espanol :

Descubra el nuevo espectáculo de la compañía Papiers machins: « L’odeur de Papa ». Un solo burlesco sobre la relación hija/padre, el final de la vida, la alergia a los gatos, los Babybels y Johnny Hallyday. A partir de 12 años, 1 hora, gratis.

