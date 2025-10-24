L’odeur du muguet – Exposition de Thomas Louapre – Festival QPN Espace 18 Nantes

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée à l’Espace 18 : »L’odeur du muguet » de Thomas Louapre »À l’âge de 83 ans, ma mère passe un test d’évaluation des troubles cognitifs. Le résultat tombe comme un couperet et confirme les premiers signes détectés : la démence est là et Alzheimer guette. Un nom propre devenu commun. Une perte de mémoire redoutée, redoutable.Moi qui ne l’avais que très peu photographiée jusqu’à présent, je veux prendre le temps de l’observer et continuer de vivre des moments avec elle… » Thomas Louapre du 27 septembre au 2 novembre à l’Espace 18 :jeudi au dimanche de 15h à 19hVernissage le samedi 27 septembre à 11h30

