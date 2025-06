LODEVA SOUND SYSTEM À LODEVA Lodève 28 juin 2025 07:00

Hérault

LODEVA SOUND SYSTEM À LODEVA 9 Avenue Denfert-Rochereau Lodève Hérault

Lodeva Sound System est un duo musical passionné, fondé autour d’une vision commune de partage et de fête. Le sound mêle influences tropicales, afro, roots reggae et dub, pour créer une expérience sonore unique, pensée autant pour la danse que pour l’écoute attentive.

À travers ses sets énergiques, le duo fait vibrer les murs et les cœurs, en invitant à un voyage musical où les basses profondes et les rythmes chaloupés s’entrelacent avec fluidité. Lodeva Sound System s’inscrit dans la tradition des sound systems militants, porteurs de messages positifs et fédérateurs, tout en innovant avec des touches contemporaines.

Que ce soit en festival, bar, guinguette ou en session en plein air, Lodeva Sound System rassemble une communauté fidèle, toujours prête à partager l’amour et la culture sound system.

Entrée libre! .

