Lodex party : concerts de groupes locaux accompagnés par l’Empreinte L’Empreinte, salle de concert Savigny-le-Temple

Lodex party : concerts de groupes locaux accompagnés par l’Empreinte L’Empreinte, salle de concert Savigny-le-Temple samedi 20 septembre 2025.

Lodex party : concerts de groupes locaux accompagnés par l’Empreinte Samedi 20 septembre, 19h00 L’Empreinte, salle de concert Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Assistez à la Lodex Party !

Ce festival organisé exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine permet aux artistes accompagnés par l’Empreinte de se produire sur scène.

Ainsi, plusieurs groupes se succèderont pour enflammer la salle et régaler vos oreilles.

L’Empreinte, salle de concert 301 avenue de l’Europe, 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 41 70 25 https://www.lempreinte.net/

Concert

© Grand Paris Sud