L’ODG des Hautes Côtes reçoit le Trafic Bar

Meloisey

Gratuit

Début : 2025-10-04 12:00:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Le samedi 4 octobre 2025, de 12h à 20h, les Hautes-Côtes de Beaune & de Nuits accueilleront le Trafic Bar pour une journée 100% vin, chill et partage, sur les hauteurs du village de Meloisey. Le syndicat viticole des appellations Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune et Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits a décidé de s’associer au bar éphémère et vinificateur de bons moments depuis 2020 Trafic Bar pour faire (re)découvrir les deux appellations régionales à une nouvelle génération de curieux et d’amateurs. Une occasion idéale de déguster, échanger et profiter d’une ambiance festive au grand air !

Chacun apporte son verre et son flacon, de Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits uniquement !

Au programme

Découverte des vins proposés par les vignerons des Hautes-Côtes autour d’un bar 100% Hautes-Côtes !

DJ Set de la Côte

Des smash burgers au braséro twistés à la lie, le tout dans une ambiance conviviale et festive pour célébrer la fin des vendanges !

L’entrée est gratuite (mais l’inscription obligatoire). .

Village de Meloisey Meloisey 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

