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Lods en Fête Place des forges Lods

Lods en Fête Place des forges Lods samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place des forges

Adresse : Parking des Forges

Ville : 25930 Lods

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Lods

Lods en Fête

Place des forges Parking des Forges Lods Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Pour lancer la saison des marchés de producteurs et d’artisans locaux, Lods est en fête.
Au programme Marché de producteurs locaux. Produits fermiers et artisanaux. Concert Animations Buvette Restauration   .

Place des forges Parking des Forges Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   champlibredelods@orange.fr

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English : Lods en Fête

L’événement Lods en Fête Lods a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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