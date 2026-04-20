Lods en Fête Place des forges Lods

Lods

Lods en Fête

Place des forges Parking des Forges Lods Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour lancer la saison des marchés de producteurs et d’artisans locaux, Lods est en fête.

Au programme Marché de producteurs locaux. Produits fermiers et artisanaux. Concert Animations Buvette Restauration .

Place des forges Parking des Forges Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté champlibredelods@orange.fr

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English : Lods en Fête

L’événement Lods en Fête Lods a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON