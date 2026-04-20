Lods en Fête Place des forges Lods
Lods en Fête Place des forges Lods samedi 27 juin 2026.
Lods
Lods en Fête
Place des forges Parking des Forges Lods Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour lancer la saison des marchés de producteurs et d’artisans locaux, Lods est en fête.
Au programme Marché de producteurs locaux. Produits fermiers et artisanaux. Concert Animations Buvette Restauration .
Place des forges Parking des Forges Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté champlibredelods@orange.fr
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English : Lods en Fête
L’événement Lods en Fête Lods a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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