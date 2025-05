L’ODYSÉE DE L’OLIVE – Vendémian, 31 mai 2025 07:00, Vendémian.

Hérault

L’ODYSÉE DE L’OLIVE Vendémian Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

visite guidée proposée par l’Office de Tourisme, dégustation et visite d’une oliveraie

L’Office de Tourisme vous emmène dans l’univers fascinant de l’olive lors d’une expérience immersive alliant nature, tradition et produits du terroir.

16h Partez en promenade parmi les oliviers du Rocher des Fées, production oléicole à Vendémian, et découvrez les secrets de cette plante millénaire son histoire, sa biologie et ses traditions. Explorez ensuite les coulisses du moulin pour comprendre le processus minutieux de fabrication de l’huile d’olive. Pour conclurer cette première étape, laissez-vous guider lors d’une initiation à la dégustation de l’or liquide.

19h Savourez un buffet dînatoire végétalien, confectionné par la Muse Gourmette, pour un moment privilégié sur la terrasse panoramique du site, en admirant le coucher de soleil. Une soirée conviviale, riche en saveurs et en découvertes, vous attend.

Pas d’eau potable sur place, prévoir une bouteille d’eau. .

Vendémian 34230 Hérault Occitanie

English :

guided tour offered by the Tourist Office, tasting and visit to an olive grove

German :

vom Fremdenverkehrsamt angebotene Führung, Verkostung und Besuch eines Olivenhains

Italiano :

visita guidata offerta dall’Ufficio del Turismo, degustazione e visita a un oliveto

Espanol :

visita guiada ofrecida por la Oficina de Turismo, degustación y visita a un olivar

L’événement L’ODYSÉE DE L’OLIVE Vendémian a été mis à jour le 2025-05-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT