L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans ! Saint-Étienne-de-Montluc
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Étienne-de-Montluc
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Montluc
L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans !
5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Trois ans déjà que L’Odyssée Bulle a ouvert ses portes à Saint-Étienne-de-Montluc… et ça se fête ! Pour l’occasion, une journée complètement déjantée, festive et pleine de surprises !
10h30 – SPECTACLE HIPPO-COMIQUE
Un spectacle… avec un vrai cheval !
12h00 – SPECTACLE SURPRISE
suivi d’un verre de l’amitié et du concert de Cœur Baladeur
16h30 – GRAND QUIZ BD & QUESTIONS DÉLIRANTES
Formez vos équipes et venez tester vos connaissances !
Quiz animé par Pauline Potel et Mathieu Maréchal.
De nombreux lots à gagner !
Inscription sur place, par mail ou par téléphone.
19h30 – CONCERT DE CLARA ZIK
Pour terminer la journée en musique et en beauté !
TOUTE LA JOURNÉE : SOULMATE KULTUR
Photographies et créations poétiques seront également au rendez-vous.
BOISSONS & RESTAURATION SUR PLACE .
5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 71 67 53 lodyssee.bulle@gmail.com
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English :
L’événement L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans ! Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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