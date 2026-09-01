Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Montluc

L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans !

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Trois ans déjà que L’Odyssée Bulle a ouvert ses portes à Saint-Étienne-de-Montluc… et ça se fête ! Pour l’occasion, une journée complètement déjantée, festive et pleine de surprises !

10h30 – SPECTACLE HIPPO-COMIQUE

Un spectacle… avec un vrai cheval !

12h00 – SPECTACLE SURPRISE

suivi d’un verre de l’amitié et du concert de Cœur Baladeur

16h30 – GRAND QUIZ BD & QUESTIONS DÉLIRANTES

Formez vos équipes et venez tester vos connaissances !

Quiz animé par Pauline Potel et Mathieu Maréchal.

De nombreux lots à gagner !

Inscription sur place, par mail ou par téléphone.

19h30 – CONCERT DE CLARA ZIK

Pour terminer la journée en musique et en beauté !

TOUTE LA JOURNÉE : SOULMATE KULTUR

Photographies et créations poétiques seront également au rendez-vous.

BOISSONS & RESTAURATION SUR PLACE .

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 71 67 53 lodyssee.bulle@gmail.com

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English :

L’événement L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans ! Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon