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L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans ! Saint-Étienne-de-Montluc

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Étienne-de-Montluc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
5 Rue Jeanne d'Arc
Ville
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Étienne-de-Montluc

L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans !

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Trois ans déjà que L’Odyssée Bulle a ouvert ses portes à Saint-Étienne-de-Montluc… et ça se fête ! Pour l’occasion, une journée complètement déjantée, festive et pleine de surprises !

10h30 – SPECTACLE HIPPO-COMIQUE
Un spectacle… avec un vrai cheval !

12h00 – SPECTACLE SURPRISE
suivi d’un verre de l’amitié et du concert de Cœur Baladeur

16h30 – GRAND QUIZ BD & QUESTIONS DÉLIRANTES
Formez vos équipes et venez tester vos connaissances !
Quiz animé par Pauline Potel et Mathieu Maréchal.
De nombreux lots à gagner !
Inscription sur place, par mail ou par téléphone.

19h30 – CONCERT DE CLARA ZIK
Pour terminer la journée en musique et en beauté !

TOUTE LA JOURNÉE : SOULMATE KULTUR
Photographies et créations poétiques seront également au rendez-vous.

BOISSONS & RESTAURATION SUR PLACE   .

5 Rue Jeanne d’Arc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 71 67 53  lodyssee.bulle@gmail.com

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English :

L’événement L’Odyssée Bulle fête ses 3 ans ! Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon

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