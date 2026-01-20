L’Odyssée Céleste – Luminiscence à l’Église Saint-Eustache Eglise Saint-Eustache, Paris Paris 23 janvier – 28 février à partir de 15€

Spectacle immersif en mapping 3D et musique live transformant l’église Saint-Eustache en un voyage cosmique et poétique.

Après le succès de sa première édition, LUMINISCENCE revient à Paris avec une nouvelle création immersive : L’Odyssée Céleste.

Premier spectacle entièrement conçu en mapping 3D et projeté à l’intérieur d’un monument historique, cette expérience transforme l’architecture gothique de l’église Saint-Eustache en un univers cosmique spectaculaire.

La lumière réinvente la pierre, révèle la verticalité du lieu et fait dialoguer patrimoine, musique live et innovation technologique.

Le spectacle propose un voyage poétique et sensoriel autour des liens entre la nature, l’art, la matière et l’humain, à l’épreuve du temps.

Chaque soir, les voix du chœur Aura Vocis, héritier de plus de 350 ans de tradition musicale, accompagnent la bande originale du spectacle. Celle-ci fait dialoguer de grands compositeurs de la musique classique : Erik Satie, Johann-Sebastian Bach, Claude Debussy, Giuseppe Verdi, au sein d’une création sonore immersive. Portée par un dispositif acoustique enveloppant, la musique renforce l’émotion et la dimension sensorielle de l’expérience.

Lors de soirées exceptionnelles, l’orchestre LUMINISCENCE, dirigé par Pierre-Alexis Touzeau, rejoint le chœur pour une interprétation entièrement en live, offrant une version musicale enrichie et une immersion sonore renforcée au cœur de l’église Saint-Eustache.

Durée : 60 min

2 séances par soir du mercredi au samedi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T22:50:00.000+01:00

Eglise Saint-Eustache, Paris 2 Imp. Saint-Eustache, 75001 Paris Paris 1er Arrondissement Paris 75001 Paris



