L’Odyssée de Céleste, Auditorium de Seynod, Seynod

L’Odyssée de Céleste Samedi 14 février, 17h00 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T17:00:00+01:00 – 2026-02-14T18:26:00+01:00

Fin : 2026-02-14T17:00:00+01:00 – 2026-02-14T18:26:00+01:00

Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=LG3G3 »}]

Avant-première ! – Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve : devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interst… Auditorium de Seynod L’Odyssée de Céleste