L’ODYSSÉE DE CÉLESTE, Ciné Saint-Leu, Amiens
L’ODYSSÉE DE CÉLESTE, Ciné Saint-Leu, Amiens vendredi 17 avril 2026.
L’ODYSSÉE DE CÉLESTE Vendredi 17 avril, 14h00 Ciné Saint-Leu Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00
• Ciné-Quiz : la séance du vendredi 17 avril à 14h00 sera suivie d’un quiz en salle •
Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve : devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver.
Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1221?showId=18604 »}]
L’odyssée de céleste – • Ciné-Quiz : la séance du vendredi 17 avril à 14h00 sera suivie d’un quiz en salle • Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir… Ciné St-Leu L’ODYSSÉE DE CÉLESTE
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