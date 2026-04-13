L’ODYSSÉE DE CÉLESTE, Ciné Saint-Leu, Amiens

L’ODYSSÉE DE CÉLESTE Vendredi 17 avril, 14h00 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00

• Ciné-Quiz : la séance du vendredi 17 avril à 14h00 sera suivie d’un quiz en salle •

Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve : devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver.

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1221?showId=18604 »}]

L’odyssée de céleste – • Ciné-Quiz : la séance du vendredi 17 avril à 14h00 sera suivie d’un quiz en salle • Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir… Ciné St-Leu L’ODYSSÉE DE CÉLESTE