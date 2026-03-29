L’ODYSSEE DE CHOUM, Le Trianon, Noisy-le-Sec
L’ODYSSEE DE CHOUM, Le Trianon, Noisy-le-Sec dimanche 29 mars 2026.
L’ODYSSEE DE CHOUM Dimanche 29 mars, 11h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T11:00:00+02:00 – 2026-03-29T11:45:00+02:00
Fin : 2026-03-29T11:00:00+02:00 – 2026-03-29T11:45:00+02:00
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/235?showId=56269 »}]
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