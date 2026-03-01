L’odyssée de Choum | Séances uniques Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

L’odyssée de Choum | Séances uniques

Du mercredi 25 au dimanche 29 mars 2026 de 14h30 à 15h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Dimanche 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-29 15:30:00

2026-03-25

Séances uniques dans le cadre de La Fête du Court-Métrage

Synopsis

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œufde la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman…

Précédé de deux courtes histoires, Le Nid de Sonja Rohleder et L’oiseau et la baleine de Carol Freeman.



Animation à partir de 3 ans .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Unique screenings as part of the Short Film Festival

