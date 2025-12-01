L’ODYSSÉE DE LA VOIX SALLE HORIZON PYRÉNÉES Cazères

L’ODYSSÉE DE LA VOIX

Cazères Haute-Garonne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses musiciens, nous embarque dans un spectacle grandiose mêlant humour, performances vocales et émotions.

Dans ce voyage expérimental, il nous invite à explorer la voix dans toute sa diversité de la variété au rap, du rock à la musique classique, du jazz au death métal,…

Mais à trop tirer sur la corde, cette voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales.

Image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement. .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

English :

Michaël Gregorio, accompanied by his musicians, takes us on a grandiose show combining humor, vocal performance and emotion.

