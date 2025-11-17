L’Odyssée de l’industrie Thyez Pôle Formation Thyez

L’Odyssée de l’industrie Thyez Lundi 17 novembre, 09h00 Pôle Formation Haute-Savoie

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T11:30:00

Visite des plateaux techniques du Pôle Formation Haute-Savoie pour découvrir les métiers & formations de l’industrie en apprentissage : conception, usinage, électrotechnique, automatismes-robotique, maintenance… Jeux, démonstrations métiers et témoignages d’apprentis.

Pôle Formation 31 avenue des Mélèzes 74300 Thyez Thyez 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des formations et métiers de l’industrie Scolaire Découverte