L’Odyssée de l’industrie Thyez Pôle Formation Thyez lundi 17 novembre 2025.

L’Odyssée de l’industrie Thyez Lundi 17 novembre, 09h00 Pôle Formation Haute-Savoie

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T11:30:00
Visite des plateaux techniques du Pôle Formation Haute-Savoie pour découvrir les métiers & formations de l’industrie en apprentissage : conception, usinage, électrotechnique, automatismes-robotique, maintenance… Jeux, démonstrations métiers et témoignages d’apprentis.

Pôle Formation 31 avenue des Mélèzes 74300 Thyez Thyez 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
