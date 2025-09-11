L’Odyssée de Moti Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

L’Odyssée de Moti Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort dimanche 12 avril 2026.

L’Odyssée de Moti

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15

Lorsque Moti, petit mammouth se réveille, il n’a qu’une seule envie retrouver sa maman. Mais il y a un problème 5000 ans se sont écoulés et le monde qui l’entoure a quelque peu évolué. C’est le moins que l’on puisse dire… Pour mener à bien sa quête, il va devoir effectuer un long voyage des banquises de l’Arctique jusqu’au plus profond des forêts de l’Afrique. Est-ce vraiment possible de retrouver une maman qui a disparu depuis des millénaires ? L’absence de parents, la famille recomposée mais aussi l’amitié et la persévérance sont les principaux thèmes de cette comédie musicale. La double lecture du spectacle permet aux enfants, mais aussi aux parents, de voyager avec Moti dans cette fabuleuse odyssée. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : L’Odyssée de Moti

German : L’Odyssée de Moti

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Odyssée de Moti Belfort a été mis à jour le 2025-09-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)