L’ODYSSEE DE MOTI, Comédie musicale et marionnettes poétiques Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux

L’ODYSSEE DE MOTI, Comédie musicale et marionnettes poétiques

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:30:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Coincé dans la glace depuis 5 000 ans, Moti, petit mammouth attachant, se réveille dans un monde qu’il ne reconnaît plus.

Une seule chose l’anime retrouver sa maman.

De l’Arctique glacé aux forêts luxuriantes d’Afrique, il entame un voyage extraordinaire, fait de rencontres, d’amitié et d’espoir.

Grâce à l’alliance de 35 marionnettes et d’un film d’animation, le public est plongé au cœur d’une comédie musicale marionnettique immersive, sensible et pleine de douceur.

Nous avons la chance d’accueillir Les Marionnettes de Belfort, reconnues pour la qualité et la poésie de leurs créations, pour cette comédie musicale touchante à double lecture, qui parle autant aux enfants qu’aux parents.

Avec le soutien du Dino-Zoo, parc préhistorique de Franche-Comté .

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté theatre.lenchanteur@gmail.com

