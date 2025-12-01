L’odyssée de Moti Espace Molière Luxeuil-les-Bains

L’odyssée de Moti Espace Molière Luxeuil-les-Bains lundi 22 décembre 2025.

L’odyssée de Moti

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 17:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Un spectacle qui nous plonge dans l’univers des animaux avec une pointe de rêverie.

Lorsque Moti, petit mammouth, se réveille, il n’a qu’une seule envie retrouver sa maman. Mais il y a un problème 5 000 ans se sont écoulés et le monde qui l’entoure a quelque peu changé. C’est le moins que l’on puisse dire…

Pour mener à bien sa quête, il va devoir effectuer un long voyage des banquises de l’Arctique jusqu’au plus profond des forêts d’Afrique.

Est-ce vraiment possible de retrouver une maman qui a disparu depuis des millénaires ?

L’absence de parents, la famille recomposée, mais aussi l’amitié́ et la persévérance sont les principaux thèmes de cette comédie musicale marionnettique.

Une belle comédie qui ravit les petits, les grands comme les adultes.

Durée 50 min. À partir de 4 ans.

Théâtre de Marionnettes de Belfort et la Compagnie Une poignée d’images.

Comédiens marionnettistes Antonin Lang, Natalia Bougaï et Jean-Paul Lang.

À l’Espace Molière à 16h30.

Tarif unique 4€

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

English : L’odyssée de Moti

German : L’odyssée de Moti

Italiano :

Espanol :

L’événement L’odyssée de Moti Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)