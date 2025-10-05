L’odyssée des Bergères Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Début : 2025-10-05 15:00:00

La première est une bergère peuhle, dans un village sans électricité du Burkina-Faso. Elle va chercher de l’eau, elle s’occupe des bêtes, elle chante tout le temps. A l’âge de dix-huit ans, elle se fait marier et suit son époux en France. Désormais divorcée, elle travaille et s’occupe de ses cinq enfants.

La seconde est bergère à Mailly-le-Château, non loin de Vézelay dans l’Yonne. En plus de garder les troupeaux de moutons, elle file la laine, tisse, chante, et aime transmettre ses pratiques lors de veillées partagées.

C’est pour rendre hommage aux parcours de vie de ces deux bergères que s’imagine, pour le chœur des CM2-6ème-5ème de la Maîtrise Populaire de Joigny, le conte musical L’Odyssée des Bergères . .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

